Гарик Харламов – о матче «Спартак» - «Зенит»: «Болею за ЦСКА»

Телеведущий и юморист Гарик Харламов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между московском «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Он заявил, что хочет, чтобы были голы в матче, и победит одна из команд со счетом 2:1, но не сказал, какая именно.

«Вообще, я болельщик ЦСКА, поэтому сегодня засланный казачок. Буду болеть за хороший футбол», - цитирует слова Харламова Sport24.

Игра состоится сегодня, 15 мая. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени.