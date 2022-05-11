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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларссон точно вернётся в «Спартак» после аренды в АИКе

11 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.75 3.85 1.90
15.05 16:30

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объявил о том, что форвард Джордан Ларссон вернётся в команду после аренды в АИКе.

«Ларссон точно вернётся в «Спартак» после аренды в АИКе. Процедура очень простая — это обычная аренда», — сказал Каттани «Чемпионату».

Напомним, 24-летний нападающий в начале апреля был представлен игроком шведского клуба АИК. В текущем сезоне он сыграл 23 матч аза «Спартак», в которых отметился двумя голами.

После перехода в АИК он сыграл уже 6 матчей, смог поразить ворота соперников один раз, при этом отметился двумя результативными передачами. Он вернётся в «Спартак», согласно предварительной информации 30 июня 2022 года.

Контракт Ларссона со «Спартаком» действует до лета 2023 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аик Джордан Ларссон РПЛ
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