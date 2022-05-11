Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объявил о том, что форвард Джордан Ларссон вернётся в команду после аренды в АИКе.

«Ларссон точно вернётся в «Спартак» после аренды в АИКе. Процедура очень простая — это обычная аренда», — сказал Каттани «Чемпионату».

Напомним, 24-летний нападающий в начале апреля был представлен игроком шведского клуба АИК. В текущем сезоне он сыграл 23 матч аза «Спартак», в которых отметился двумя голами.

После перехода в АИК он сыграл уже 6 матчей, смог поразить ворота соперников один раз, при этом отметился двумя результативными передачами. Он вернётся в «Спартак», согласно предварительной информации 30 июня 2022 года.

Контракт Ларссона со «Спартаком» действует до лета 2023 года.