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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Салихова назвала судей «холуями»

15 Мая 2022 • 23:19 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

В матче 29-го тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграл с принципиальным соперником из Москвы - «Спартаком». Поединок, который «Зенит» проводил уже в качестве чемпиона, завершился вничью - 1:1. Как это часто бывает в подобных матчах, возникли и вопросы к судейству.

Были они и у представителей «Зенита», и в руководстве «Спартака». В частности, резко высказалась супруга владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Она назвала судей, обслуживавших матч, «уродами».

- Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить, - цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
окончен Краснодар 1:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
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