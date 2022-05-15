Салихова назвала судей «холуями»

В матче 29-го тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» сыграл с принципиальным соперником из Москвы - «Спартаком». Поединок, который «Зенит» проводил уже в качестве чемпиона, завершился вничью - 1:1. Как это часто бывает в подобных матчах, возникли и вопросы к судейству.

Были они и у представителей «Зенита», и в руководстве «Спартака». В частности, резко высказалась супруга владельца московского клуба Леонида Федуна Зарема Салихова. Она назвала судей, обслуживавших матч, «уродами».

- Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить, - цитирует Салихову «Спорт-экспресс».