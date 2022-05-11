Кавазашвили: Сафонов правильно отказал «Зениту»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сказал, что решение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова остаться в клубе является верным

«Прав ли Сафонов, что отказал «Зениту»? Я считаю, что он, как воспитанник краснодарского футбола, честно поступил по отношению к своему клубу и сделал правильный выбор», – цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению специалиста, каждый футболист, который получает предложение от «Зенита», не раздумывая, соглашается на переход. Причинами этому, конечно, являются большой контракт и возможность попасть в сборную.

Матвей Сафонов принял участие в 26 матчах РПЛ в текущем сезоне, пропустил 27 голов и провел 7 игр на ноль.