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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Сафонов правильно отказал «Зениту»

11 Мая 2022 • 15:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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15.05 16:30

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили сказал, что решение вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова остаться в клубе является верным

«Прав ли Сафонов, что отказал «Зениту»? Я считаю, что он, как воспитанник краснодарского футбола, честно поступил по отношению к своему клубу и сделал правильный выбор», – цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем».

По мнению специалиста, каждый футболист, который получает предложение от «Зенита», не раздумывая, соглашается на переход. Причинами этому, конечно, являются большой контракт и возможность попасть в сборную.

Матвей Сафонов принял участие в 26 матчах РПЛ в текущем сезоне, пропустил 27 голов и провел 7 игр на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Анзор Кавазашвили РПЛ Матвей Сафонов
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