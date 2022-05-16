Орлов: У Дзюбы мало что получалось в матче со «Спартаком»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в поединке с московским «Спартаком».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что у 33-летнего форварда мало что получалось в матче со спартаковцами. Комментатор считает, что защитники уже давно научились играть против Дзюбы, который с возрастом потерял в манёвренности и частенько просто стоит в чужой штрафной. Орлов добавил, что вышедший на замену Ерохин был активнее и принёс команде больше пользы, чем Дзюба.

Напомним, что в итоге встреча между «Спартаком» и «Зенитом» завершилась вничью со счётом 1:1. Дзюба в этом сезоне в 27 поединках РПЛ забил 11 голов.