Аршавин: Победой над «Зенитом» «Спартак» не спасёт сезон

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между питерским клубом и «Спартаком».

Аршавин в эфире канала «Матч Премьер» сказал, что «Зенит» будет играть оптимальным составом, да и на питерскую команду сейчас уже ничего не давит. Экс-игрок отметил, что для «Спартака» этот матч был бы важным, если бы «красно-белые» не вышли в финал Кубка России. Аршавин считает, что победа над «Зенитом» не спасёт сезон «Спартака».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 15 мая в 16.30 по московскому времени.