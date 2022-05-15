Ваноли: «Результат первого круга дополнительно добавляет ответственности»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я прочувствовал всю важность этого матча. Результат первого круга дополнительно добавляет ответственности. Сегодня тренер я, я понимаю всю ответственность, ребята тоже эту ответственность понимают, выходим на матч.

- Хлусевич, Пруцев и Рассказов в стартовом составе. Объясните эти решения, потому что эти игроки не всегда выходили с первых минут.

- У нас были определенные проблемы после кубкового матча, было два центральных защитника, кроме того Самуэль Жиго должен был уехать во Францию и приехал только сегодня ночью. Но нужно отдать ему должное, что он все равно пожелал быть в составе. Посмотрим, как сегодня будет складываться матч. Возможно, он сегодня появится на поле.