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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев: «Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести!»

16 Мая 2022 • 14:11 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в сторону судей.

Напомним, после матча 29-го тура против «Зенита» (1:1) Салихова заявила, что российские арбитры исполняют глобальный заказ.

«Без Заремы у нас было бы значительно преснее и грустнее. Пусть она говорит как много больше. Зарема, жгите!  Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести! Это цитата! Не буду говорить кого. Образованные люди сразу поймут, что я имел в виду», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом журналист отметил, что своими высказываниями Салихова обижает «Лукойл», возвеличивая «Газпром».

После 29 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков. В заключительном туре подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Химками». Матч состоится 21 мая и начнётся в 17:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Губерниев Зарема Салихова
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