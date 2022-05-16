Губерниев: «Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести!»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал критику Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, в сторону судей.

Напомним, после матча 29-го тура против «Зенита» (1:1) Салихова заявила, что российские арбитры исполняют глобальный заказ.

«Без Заремы у нас было бы значительно преснее и грустнее. Пусть она говорит как много больше. Зарема, жгите! Продолжайте вот эту чушь прекрасную нести! Это цитата! Не буду говорить кого. Образованные люди сразу поймут, что я имел в виду», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

При этом журналист отметил, что своими высказываниями Салихова обижает «Лукойл», возвеличивая «Газпром».

После 29 туров «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков. В заключительном туре подопечные Паоло Ваноли встретятся с «Химками». Матч состоится 21 мая и начнётся в 17:00 по московскому времени.