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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкие клубы проявляют интерес к Дзюбе эксклюзив

15 Мая 2022 • 21:42 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком чемпионате.  

По информации «Евро-Футбол.ру», два клуба из Турции хотят видеть у себя в составе Артема Дзюбу. Недавно посредники вышли на нападающего «Зенита» с целью убедить его перейти в Суперлигу.

Сам Дзюба заинтересован в переезде за границу, но помешать этому могут его требования по зарплате. Посредники надеются, что форвард пойдет на существенное понижение своих аппетитов.

Ранее мы сообщили о том, что генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич заинтересован в трансфере 33-летнего футболиста. Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба РПЛ
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