Быстров высказался о пенальти в матче «Спартак» - «Зенит»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался по поводу пенальти в поединке между «Спартаком» и питерским «Зенитом».

Быстров сказал в эфире канала «Матч ТВ», что те, кто считают, что пенальти вообще не было, совершенно не разбираются в футболе, ведь Ерохин был первым на мяче, а голкипер «красно-белых» Селихов просто снёс его. Экс-игрок отметил, что если это было не нарушение правил, то тогда что это вообще было.

Напомним, что питерская команда в самой концовке благодаря пенальти сумела отыграться в поединке со «Спартаком». Финальный свисток зафиксировал ничью со счётом 1:1.