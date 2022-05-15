Гаджиев: «Спартаку» будет очень сложно взять реванш у «Зенита»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Гаджиев сказал Metaraitings.ru, что спартаковцам будет очень тяжело взять реванш у питерской команды. Экс-тренер «Анжи» и «Амкара» отметил, что многое в игре «Зенита» будет зависеть от бразильцев, которые вполне уже могут мыслями быть в отпуске. Опытный специалист добавил, что у «красно-белых» хороший шанс отмазаться после 1:7, но произойти может всё, что угодно.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.