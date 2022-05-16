Назван лучший футболист матча «Спартак» - «Зенит»

В воскресенье, 15 мая, состоялся поединок 29-го тура чемпионата России между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Приз лучшему футболисту матча получил представитель «народной команды». Им стал нигерийский полузащитник Виктор Мозес.

Напомним, что спартаковцы не удержали победу в матче из-за пенальти, назначенного в их ворота в добавленное время. Этот эпизод вызвал волну негодования со стороны поклонников «красно-белых».

В последнем туре «Спартак» встретится с подмосковными «Химками».