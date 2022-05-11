Билялетдионов назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лучшем игроке нынешнего сезона РПЛ.

Специалист считает, что претендентов на звание лучшего футболиста стоит искать в «Зените», который и выиграл чемпионат.

«Пусть будет Клаудиньо. Какой-то он нестандартный, у него есть креативное исполнение. Заметная фигура для нашего чемпионата и качественный легионер, который определяет атакующую мощь «Зенита», — приводит слова Билялетдинова «Комсомольская правда».

В текущем сезоне РПЛ 25-летний Клаудиньо провёл в составе петербуржского клуба 22 матча, в которых забил восемь мячей, а также отдал пять результативных передач.