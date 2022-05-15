Салихова: «Судьи — холуи у газпромовского руководства»

Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова оценила работу судей в матче 29-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Салихова назвала назначение пенальти спорным эпизодом. Она отметила, что гол с одиннадцатиметрового засчитали, несмотря на то, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба забежал в штрафную площадь еще до удара.

«Спартак» снова не планирует подавать жалобу на судейство, потому что не видит в этом никакого смысла.