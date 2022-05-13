Семак был бы рад играть в Лиге чемпионов на нейтральном поле

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» ответил на вопрос о потенциальном вердикте Спортивного арбитражного суда.

- Скажите про обращение в КАС. Если «Зениту» позволят играть на нейтральном поле, лично вы как бы к этому отнеслись?

- Прекрасно. Главное - играть, я думаю. Конечно, минусов много, но главный плюс - это продолжать играть.

- Команда работает в ранге чемпиона. Может быть, вы кому-то даете чуть больше свободного времени?

- У нас ничего не меняется по ходу нашего тренировочного процесса и работы. Что касается игроков и тренерского штаба, здесь если свободного времени и стало больше, то совсем не намного. Меньше давления с точки зрения ответственности за результат. Но у нас была и остается практика, наши тренеры делают всё со своим опытом, и Мария Гурова периодически выезжает на те или иные семинары. И Иван Карминати сейчас едет, насколько я помню, поделится опытом в академии по своему профилю. Мы стараемся со своей стороны быть открытыми к сотрудничеству, абсолютно со всеми, у нас нет никаких секретов. Если кому-то что-то интересно, мы готовы этим поделиться.