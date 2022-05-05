Агент Ваноли высказался по поводу чемпионского коридора для «Зенита»

Агент тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу того, стоит ли московской команде устраивать чемпионский коридор для питерского «Зенита».

Агент Андреа Д'Амико сказал «Чемпионату», что было бы более правильно сделать чемпионский коридор для «Зенита» перед последним матчем с «Нижним Новгородом», а не в поединке со спартаковцами. Агент отметил, что в противном случае чемпионский коридор должны устраивать каждую неделю после завоевания чемпионства.

Напомним, что питерский клуб под руководством Сергея Семака за три тура до окончания чемпионата уже обеспечил себе титул. «Зенит» выиграл чемпионство в четвёртый раз кряду.