Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ваноли высказался по поводу чемпионского коридора для «Зенита»

05 Мая 2022 • 10:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
15.05 16:30

Агент тренера «Спартака» Паоло Ваноли высказался по поводу того, стоит ли московской команде устраивать чемпионский коридор для питерского «Зенита».

Агент Андреа Д'Амико сказал «Чемпионату», что было бы более правильно сделать чемпионский коридор для «Зенита» перед последним матчем с «Нижним Новгородом», а не в поединке со спартаковцами. Агент отметил, что в противном случае чемпионский коридор должны устраивать каждую неделю после завоевания чемпионства.

Напомним, что питерский клуб под руководством Сергея Семака за три тура до окончания чемпионата уже обеспечил себе титул. «Зенит» выиграл чемпионство в четвёртый раз кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андреа Д`амико Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
«Бредятина»: Игонин высказался по поводу чемпионского коридора для «Зенита»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: Чемпионский коридор? Это провокация
11:53 · Россия. Премьер-лига
Семак об отстранении российских клубов от еврокубков: Неприятная новость, но мы должны делать свою работу
11:42 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о своём будущем в «Зените»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о ротации в «Зените» в оставшихся матчах сезона
11:37 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о чемпионском коридоре для «Зенита»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Одоевский: «Я не боюсь конкуренции»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда решится будущее Шварца в «Динамо»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова: Гамид способен заиграть в АПЛ
11:25 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о задаче «Зенита» на остаток сезона
11:07 · Россия. Премьер-лига
«Деревяшка кудрявая»: Кавазашвили унизил игрока «Спартака»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Червиченко высказался о Кубке РПЛ 1
10:47 · Россия. Премьер-лига
Ильин: «Почему не играю? Вопрос не ко мне, травмы у меня нет»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Мама Сутормина: У детских тренеров мизерные зарплаты
10:37 · Россия. Премьер-лига
Медина: ЦСКА постарается занять второе место в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем