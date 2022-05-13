Семак подтвердил, что его контракт с «Зенитом» продлён

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» ответил на вопросы по своему контракту и конкуренции в линии атаки.

- Нагнетается как всегда перед матчем со «Спартаком» не совсем здоровая атмосфера. После того, как они вышли в финал Кубка, бывшие игроки «Спартака» заявляют, что надо обыграть «Зенит», потому что у вас не будет мотивации. Как вы к этому относитесь?

- Мотивация играть в футбол и добиваться хорошего результата у нас есть всегда. По поводу разговоров, говорить кому-то нужно, а наше дело - тренироваться и делать свою работу, что мы стараемся всегда делать.

- Скажите, Александр Медведев недавно подтвердил, что продление контракта с вами - это уже решенный вопрос. Когда это все будет - до завершения сезона или после? И по Дзюбу, учитывая в какой форме находится Сергеев, рассчитываете ли вы на него в следующем сезоне?

- Что касается моего контракта и уведомление клуба о его пролонгации, этот пункт, который был в контракте, он активирован. По поводу дальнейшего, мы сядем и обсудим, думаю, ближе к концу сезона. Желание руководства есть, у меня тоже есть, поэтому поговорим, подумаем.

Что касается Сергеева и Дзюбы, будут играть сильнейшие и те, кто лучше готов. У нас еще есть два дня до игры, посмотрим, кто выйдет в стартовом составе. Что касается следующего сезона, здесь все вопросы к руководству. Пока еще многие вопросы остаются нерешенными в плане лимита, календаря и самого турнира. Естественно, и в плане тех или иных игроков.