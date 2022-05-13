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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо», «Сочи», ЦСКА и «Краснодар»: Кто возьмёт серебро и бронзу чемпионата России

13 Мая 2022 • 08:15 Комментировать
Уфа
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Арсенал Тула
14.05 14:00

За два тура до конца чемпионата сразу четыре клуба претендуют на места в топ-3. Пропуск в еврокубки они не дадут, но строчка в истории останется. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах.

С футбольной точки зрения жаль, что российские клубы отлучены от еврокубков. В этом сезоне в Премьер-лиге такая борьба за места в тройке, что последние туры могли бы стать украшением. Однако кроме строчки в «Википедии», как говорил Валерий Карпин, второе место от пятого ничем не отличается.

 

Клуб
Очки
«Динамо» 52
«Сочи» 52
ЦСКА 47
«Краснодар» 46

 

Осталось четыре претендента на попадание в тройку. При этом «Краснодар» уже ни при каких обстоятельствах не станет вторым. По личным встречам «быки» уступают «Динамо», а по очкам москвичей им уже не обогнать.

Пожалуй, проще всего начать как раз с «Краснодара». Чтобы занять третье место, «быкам» надо два раза выиграть самим, дождаться двух поражений «Сочи». Действительно, «Краснодар» не зависит от ЦСКА по одной причине – они сыграют в следующем туре между собой на юге. Если «быки» победят, то «армейцы» лишатся возможности быть в топ-3, в случае ничьей обе команды на пьедестал не взберутся. В последнем туре «Краснодар» встретится с «Ахматом».

Что касается ЦСКА, то их шансы на место в топ-3 примерно такие же. «Армейцам» также надо два раза выигрывать. После «Краснодара» им ещё предстоит матч с «Ростовом». При двух победах ЦСКА гарантирует себе место в тройку, если из пары «Динамо» и «Сочи» кто-то дважды проиграет.

Если ЦСКА сравняется по очкам с «Сочи», то окажется ниже при любом раскладе. Если «армейцы» догонят только «Динамо», то тут придётся считать голы. Дело в том, что в личных встречах команды обменялись победами («Динамо» выиграло 2:1 дома, а ЦСКА – 1:0). Однако для распределения мест голы на выезде не имеют значения. То есть по личным встречам у команд равенство. Одинаковое количество баллов коллективы смогут набрать при условии двух выигрышей ЦСКА, и тогда по общему количеству побед в чемпионате клубы тоже сравняются. В этом случае определяющей будет разница голов во всех матчах. Сейчас у «Динамо» она +16, а у ЦСКА +10. В общем, у «армейцев» есть шансы на вторую строчку, но для этого им надо побеждать крупно в двух турах.
В борьбе за второе место решающий матч состоится в последнем туре, когда «Динамо» примет «Сочи». И тут раскладов много на случай, если будет равенство очков. Сразу отметим, что в предпоследнем туре «Динамо» сыграет с «Локомотивом», а «Сочи» – с «Нижним Новгородом».

Для начала рассмотрим вариант, что «Динамо» и «Сочи» завершат турнир с равным количеством очков. Если это случится при условии, что южане не победят в очном матче, то выше по личным встречам окажутся москвичи, которые в первом круге выиграли 1:0. Если клубы наберут одинаковое количество баллов, но в последнем туре выиграет «Сочи» с разницей в два мяча и больше, то именно южане станут вице-чемпионами. Если же в последнем туре выиграет «Сочи» с разницей в один мяч, и у команд будет одинаковое количество очков, то всё решит разница голов, которая пока у подопечных Федотова лучше (+20 против +16).

И самый запутанный вариант возможен, если «Динамо», «Сочи» и ЦСКА наберут одинаковое количество очков. В этом случае надо будет учитывать личные встречи между тремя командами. В этом мини-турнире «армейцы» станут последними и четвёртыми в таблице, так как сумели лишь однажды обыграть «Динамо». «Бело-голубые» и «Сочи» в этой тройке будут иметь по семь очков, но разница голов будет лучше у южан. «Сочи» тогда и станут вторыми.

Роман Андреев

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13.05  19:00 Сочи ... Нижний Новгород 1.51 4.10 7.40
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