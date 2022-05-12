Андрей Мостовой рассказал о лучшем моменте «Зенита» в текущем сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал самый запоминающийся момент в команде в сезоне-2021/22.

«Однозначно 7:1 со «Спартаком» — лучший момент текущего сезона. Историческая победа с таким счётом, к тому же я отметился двумя голами» - цитирует Мостового «Чемпионат».

Помимо разгромной победы над московским клубом футболист запомнил матч против «Челси» в Лиге чемпионов на «Стэмфорд Бридж». Мостовой отметил, что для него играть в ЛЧ – огромный праздник.

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ «Зенит» на своём поле сокрушил «Спартак» со счётом 7:1. В том матче голы забивали Клаудиньо, Александр Ерохин, Артём Дзюба, и дубли на свой счёт записали Сердар Азмун и Мостовой.

В 29-м туре РПЛ команды встретятся уже в Москве. Встреча состоится 15 мая на «Открытие Арене». Начало – в 16:30 мск.