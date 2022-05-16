Бубнов вынес решение по пенальти в матче «Спартак» - «Зенит»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением насчет назначенного пенальти в ворота «красно-белых» во вчерашнем поединке чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Вопросов нет - разве что свисток был дан в пользу провинившегося, можно было просто засчитать гол. Кукуян в случае c пенальти поспешил», - передает слова эксперта Sportbox.

Напомним, что поединок, состоявшийся на стадионе «Открытие Банк Арена», завершился вничью со счетом 1:1. Гости смогли спастись в добавленное время благодаря реализованному пенальти.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а «Спартак» занимает лишь десятое место в таблице Премьер-лиги.