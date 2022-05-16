Мозес - о матче с «Зенитом»: «Не почувствовал, что «Спартак» играл против чемпиона»

Легионер московского «Спартака» Виктор Мозес пообщался с представителями СМИ после поединка с петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.

«Я не почувствовал, что мы играли против чемпиона России», - заявил нигерийский футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился вничью со счетом 1:1. «Зенит» смог отыграться с пенальти в добавленное время.

Подопечные Сергея Семака досрочно стали чемпионами страны, а «красно-белые» за тур до конца сезона располагаются лишь на десятой строчке.