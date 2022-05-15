​Где смотреть матч «Спартак» - «Зенит» онлайн

В главном матче 29-го тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле выяснят «Спартак» и «Зенит».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» могло бы стать украшением финиша сезона РПЛ, если бы не тот факт, что обе команды уже не имеют турнирной мотивации. «Красно-белые» обезопасили себя от вылета, а «сине-бело-голубые» оформили очередное чемпионство. И всё же принципиальность может сделать это противостояние жарким.