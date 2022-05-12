Каттани рассказал о контракте Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника команды Зелимхана Бакаева. Напомним, действующее соглашение футболиста с «красно-белыми» истекает летом нынешнего года.

Каттани отметил, что сейчас не время обсуждать контракты, но как только придёт время, клуб решит эти вопросы.

«Я хочу, чтобы вся команда была сфокусирована только на игре», — приводит слова Каттани «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне на счету 25-летнего Бакаева три гола и семь результативных передач в 34 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе» или московском «Динамо».