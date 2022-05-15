Сын Аршавина вывел на поле игрока «Спартака»

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Зенит».

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил интересный факт. По информации источника, полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса на поле вывел сын Андрея Аршавина, который занимается футболом в академии «красно-белых».

Сам Аршавин прославился именно в команде из Санкт-Петербурга. Андрей зимой 2009 года перешёл из «Зенита» в лондонский «Арсенал», где провёл четыре сезона.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков после 28 матчей. «Зенит» оформил чемпионство ещё в 27-м туре.

За прямой текстовой трансляцией матча можно следить здесь.