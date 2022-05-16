Аршавин: «Зенит» показал 50% своих возможностей в матче со «Спартаком»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вчерашнем поединке между московским «Спартаком» и командой Сергея Семака. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Андрей подчеркнул, что футболисты «Зенита» показали лишь 50 процентов своих возможностей. При этом он отметил, что в этом принципиальном матче никто не хотел проигрывать.

«Зенит» был близок к поражению, однако смог сравнять счет благодаря точному удару с пенальти на 93-й минуте.

«Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами РПЛ, а «Спартак» занимает лишь десятое место.