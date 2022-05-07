Зарема: «Зенит» существует ради матчей со «Спартаком»

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что поединок 29-го тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» будет показан в кинотеатрах страны.

В интервью «Спорт-экспрессу» она поделилась ощущением, что питерцы существуют ради матчей со «Спартаком». При этом она уколола «Зенит», заявив, что на игры «красно-белых» болельщики ходили бы регулярно, а на поединки «сине-бело-голубых» только ради «Спартака».

Ранее стало известно, что матч покажут в кинотеатрах шести городов России. Встреча состоится в Москве 15 мая.