«Спартак» не будет организовывать чемпионский коридор для «Зенита»

Московский «Спартак» не планирует организовывать чемпионский коридор для питерского «Зенита».

Глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы не собираются перед матчем с «Зенитом» организовывать для команды из Санкт-Петербурга чемпионский коридор, как это принято в Европе. Зеленов отметил, что «Спартак» обязательно поздравит клуб из Санкт-Петербурга, но в личной беседе.

Напомним, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» 15 мая. Питерская команда под руководством Сергея Семака уже досрочно обеспечила себе чемпионский титул.