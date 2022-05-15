Ваноли: «Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают ВАР»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвёл итоги 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» упустили победу над «Зенитом» (1:1).

«Я задаюсь вопросом — почему в каких-то эпизодах ВАР смотрят, а в каких-то нет? Я не вижу последовательности.

Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают ВАР. В таких условиях праздновать не очень комфортно», — приводит слова Ваноли «Чемпионат».

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» 1:1. На 49-й минуте мяч в сетку ворот гостей послал Александр Соболев. Однако, главный арбитр встречи Павел Кукуян засчитал гол только после просмотра ВАР.

«Красно-белые» набрали 38 очков и остались на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 65 очками – первый.

В заключительном туре «Спартак» сыграет на выезде против «Химок», «Зенит» отправится в гости в Нижний Новгород. Матчи пройдут 21 мая, начнутся в 17:00 мск.