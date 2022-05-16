Вендел принял решение по карьере в «Зените»

Бразильский легионер петербургского «Зенита» Вендел ответил на вопрос о своем будущем. Об этом он пообщался с журналистами после поединка против московского «Спартака». Игра завершилась вничью со счетом (1:1).

«Останусь ли в «Зените»? Конечно», - передает слова полузащитника «РБ Спорт».

Вендел пополнил ряды «сине-бело-голубых» в октябре 2020 года, перейдя из португальского «Спортинга». Его контракт с питерцами рассчитан еще на три сезона.

В текущем сезоне чемпионата России бразилец сыграл 25 поединков, отметившись тремя голами и тремя ассистами.