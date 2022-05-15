Семак признался, что руководство «Зенита» в ближайшее время объявит о будущем Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что руководство команды вынесет решение по судьбе форварда Артёма Дзюбы в ближайшее время.

«По Дзюбе руководство скоро объявит о своем решении», — цитирует Семака Sport24.

Напомним, контракт 33-летнего футболиста с «Зенитом» истекает летом 2022 года. На данный момент ни клуб, ни сам Дзюба не комментирует своё будущее.

В текущем сезоне футболист принял участие в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах, он смог отличиться 13 раз и отдал 10 голевых передач. Ранее мы сообщали, что Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црверне Звезде».

В составе «Зенита» 33-летний нападающий стал четырёхкратным победителем чемпионата России.