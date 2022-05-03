Губерниев: «Спартаку» нужно уважать «Зенит» и организовать ему чемпионский коридор

Комментатор и телеведущий канала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил за организацию «Спартаком» чемпионского коридора в матче против питерского «Зенита», который должен состояться 15 мая.

«Нужно уважать соперника, тем более когда ты на 10-м месте, а соперник стал чемпионом. «Спартаку» нужно наступить на горло собственной песне», – заявил Губерниев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что «Спартак» и «Зенит» являются одними из самых непримиримых соперников, которые ведут себя довольно агрессивно в информационном поле.

«Зенит» досрочно стал чемпионом в матче 27-го тура после того, как обыграл столичный «Локомотив» (3:1). «Спартак» же до сих пор не обеспечил себе прописку в Премьер-лиге, поскольку остаётся вероятность того, что «красно-белые» могут опуститься в зону стыковых матчей.