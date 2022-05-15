Дзюба отдалился от партнёров по «Зениту»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба теряет авторитет в команде.

Футбольный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщает, что «Зенит» уже два раза праздновал чемпионство и оба раза без Дзюбы.

«Первый раз после победы над «Локомотивом»: когда команда поехала праздновать четвертое подряд чемпионство, а Дзюба по-крысиному быстро собрал вещи и уехал в ночь.

Второй — после обыгрыша «Химок». В момент, когда «Зенит» танцевал и веселился на одном участке поля, Дзю вместе с семьей кайфовал и благодарил фанатов уже на другом. И затем опять уехал куда-то еще, а не отмечать с командой успех», - сообщил Карпов в своём телеграм-канале.

Журналист добавил, что Дзюба в последнее время стал отдаляться от команды и теряет авторитет в коллективе. По данным инсайдера, 33-летний футболист готовится отправиться в аренду в «Црвену Звезду».

Ранее мы сообщили о том, что сербский клуб рассчитывает подписать Дзюбу летом 2022 года.