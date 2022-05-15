Мацуев: В чемпионате России нет матчей, ради которых хотелось бы раньше закончить концерт

Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал результат последнего домашнего матча команды против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

«Обидно заканчивать последний домашний матч сезона, пропуская на 93-й минуте. Тем более, с «Зенитом», который давно все решил», — приводит слова Мацуева «РБ Спорт».

По словам пианиста, он не получил от матча никакого удовольствия. Футбол должен быть зрелищным с красивыми комбинациями и нестандартными решениями. Мацуев отметил, что в чемпионате России нет таких матчей, ради которых хотелось бы раньше закончить концерт, чтобы успеть на просмотр.

«Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.