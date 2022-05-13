Дмитрий Комбаров считает, что «Спартаку» рано думать о Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мыслями в преддверии матча 29-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Зенита».

«Остались две последние игры, в них нужно, конечно же, побеждать. О кубке думать пока рано, время пока не пришло — команде нужно побежать в предстоящем большом матче», — сказал Комбаров «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист добавил, что матчи двух принципиальных команд не бывают скучными. Он выразил мысль, что «Зенит», несмотря на досрочное чемпионство, будет играть со «Спартаком» в полную силу. А «красно-белые» попытаются порадовать своих болельщиков.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» состоится 15 мая. Матч пройдёт в Москве на «Открытие Арене», начало – в 16:30 мск.