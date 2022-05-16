Салихова: Будь воля КДК, посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки

Супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова поделилась мнением о разбирательстве КДК поведения команды.

«Всю команду и тренера посадили на карточки, а теперь КДК разбирает «неподобающее поведение». Будь их воля, посадили бы в автозаки, а не на карточки», — цитирует Салихову Sport 24.

«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Главный арбитр встречи Павел Кукуян пять раз показал желтые карточки футболистам «Спартака», помимо этого, карточку такого же цвета получил наставник команды Паоло Ваноли.

Ранее в стане «красно-белых» заявили, что снова не будут подавать жалобу на судейство, потому что от этого ничего не изменится.