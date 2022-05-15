Бывший футболист ЦСКА назвал кандидата на пост главного тренера

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв выдвинул идею назначить Ролана Гусева главным тренером основной команды.

«Можно подумать о Ролане Гусеве, который с армейской молодежкой идет на первом месте. У него тренерского опыта больше», – сказал Владимир Пономарев «Матч ТВ».

44-летний Ролан Гусев в настоящее время возглавляет молодёжную команду ЦСКА. Он принял ее осенью 2021 года и привёл «армейцев» к чемпионству в сезоне-2021/22.

Взрослая команда ЦСКА после 29 туров набрала 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре «красно-синие» проведут домашний матч против «Ростова».

Напомним, Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА летом 2021 года. Это его первый сезон на посту главного тренера.