Мостовой: «Зенит» хочет быть «Баварией», но 4 года не выходит из группы

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о заявлении «Зенита» о том, что он хочет быть похожим на «Баварию».

«Бавария» доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года выйти из группы не может. Вот это показатель», – приводит слова Мостового «Спорт Уик-энд» .

Бывший футболист сказал, что победа в любом чемпионате заслуживает уважения, но главная проблема в том, что команда Сергея Семака не прогрессирует. Успехи «сине-бело-голубые» демонстрируют только в РПЛ.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу за три тура до конца сезона. Это чемпионство стало для петербургского клуба четвертым подряд.