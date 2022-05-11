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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Зенит» хочет быть «Баварией», но 4 года не выходит из группы

11 Мая 2022 • 18:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
3.75 3.85 1.90
15.05 16:30

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о заявлении «Зенита» о том, что он хочет быть похожим на «Баварию».

«Бавария» доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А «Зенит» уже четыре года выйти из группы не может. Вот это показатель», – приводит слова Мостового «Спорт Уик-энд» .

Бывший футболист сказал, что победа в любом чемпионате заслуживает уважения, но главная проблема в том, что команда Сергея Семака не прогрессирует. Успехи «сине-бело-голубые» демонстрируют только в РПЛ.

«Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу за три тура до конца сезона. Это чемпионство стало для петербургского клуба четвертым подряд.

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Зенит Александр Мостовой РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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