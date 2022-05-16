Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кофрие: «Обещаю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»

16 Мая 2022 • 09:26 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после ничьи с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ рассказал, чего ждать от «красно-белых» в следующем сезоне.

Бельгиец пообещал болельщикам московского клуба, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионский титул.

«Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит», — приводит слова Кофрие «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Кофрие провёл в составе «красно-белых» 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

За один тур до финиша чемпионата «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Максимилиано Кофрие
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бубнов вынес решение по пенальти в матче «Спартак» - «Зенит»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Малком рассказал, останется ли он в «Зените»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Кофрие: «Обещаю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне» 1
09:24 · Россия. Премьер-лига
Ребров поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Зенитом»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Вендел рассказал, останется ли он в «Зените»
09:09 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят получить деньги за Дагерстола
08:42 · Россия. Премьер-лига
Чернов: Обидно было пропустить в концовке
08:41 · Россия. Премьер-лига
Назван лучший футболист матча «Спартак» - «Зенит»
08:36 · Россия. Премьер-лига
Быстров высказался о пенальти в матче «Спартак» - «Зенит» 3
08:35 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Краснодара» о своих перспективах в клубе: Скоро всё узнаете
08:06 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал игрока, который близок к уходу из «Спартака»
07:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-судья ФИФА высказался о пенальти в ворота «Спартака»
07:21 · Россия. Премьер-лига
Мозес - о матче с «Зенитом»: «Не почувствовал, что «Спартак» играл против чемпиона»
07:15 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Зенит» показал 50% своих возможностей в матче со «Спартаком»
06:44 · Россия. Премьер-лига
Самые длинные победные и беспроигрышные серии в европейских чемпионатах
Все новости
Рекомендуем