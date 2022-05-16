Кофрие: «Обещаю, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в следующем сезоне»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие после ничьи с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го тура РПЛ рассказал, чего ждать от «красно-белых» в следующем сезоне.

Бельгиец пообещал болельщикам московского клуба, что в следующем сезоне «Спартак» будет бороться за чемпионский титул.

«Думаю, нашему клубу по силам обыгрывать «Зенит», — приводит слова Кофрие «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Кофрие провёл в составе «красно-белых» 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей.

За один тур до финиша чемпионата «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе 38 набранных очков.