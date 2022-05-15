Из-за кого «Спартак» упустил победу над «Зенитом»? Только три футболиста Ваноли сыграли достойно

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Ожидался искромётный футбол на «Открытие Арене», но колкостей в соцсетях «Спартак» и «Зенит» выдают куда больше, чем классных атак на поле. Однако даже в такой игре красно-белые могли одержать победу, но не хватило концентрации. И можно слегка горевать красно-белым, что уезжает Виктор Мозес, который просто прекрасно смотрится. Зато молодой Пруцев обживается в центре поля, в одиночку «горит» Александр Соболев. Эти трое и стали лучшими в составе «Спартака»

Статистика матча: владение мячом – 31:69, удары по воротам – 10:14, в створ – 7:2, угловые – 3:8. Кто же и как смотрелся в расстановке красно-белых? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 4,5. Простоял весь матч без работы и заработал пенальти в самой концовке. Нельзя обвинять во всех бедах Селихова, но сухая статистка утверждает, что в сегодняшнем ничейном результате виноват именно голкипер «Спартака».

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Очень эмоционально действовал Джикия, в каждом эпизоде выкладывался. Выиграл 4 единоборства из 4, трижды перехватил мяч. Пожалуй, Георгий сегодня был лучшим в обороне «Спартака».

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 5,5. Очень слабое давление «Зенита» помогло экспериментальной обороне «Спартака», только на последних минутах стало ощущаться, что Рассказов не всегда справляется с соперниками. Николай проиграл все 3 единоборства, в которых участвовал.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,0. Центр обороны был отдан на откуп Руслану Литвинову и добротный бы получился матч, если бы не надавил «Зенит» в концовке. Но один отбор и один перехват не слишком серьёзный послужной список за матч.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. Ох, сколько же нервных минут подарил Хлусевич болельщикам «Спартака». Именно его мах ногой едва не привёл к отмене гола. Но и в остальное время Даниил играл слабо – не справлялся с Клаудиньо (3 раза фолил), очень мало обострял.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Другой фланг был не в пример опасен. Оттуда Мозес и атаку разогнал, и вообще разгонял отлично. Виктор в дриблинге был хорош (3 раза из трёх удачно), кроссы проходили отлично – тоже 3 раза.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 7,0. Хорошо отработал и моторный полузащитник «Спартака». Конечно, Вендел и Барриос играли вполсилы, но заслуг Пруцева это не умоляет. Два перехвата у Данила, заблокированный удар.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,0. Мартинс же на этом фоне смотрелся инертно. Нет отборов, всего один перехват и вообще куда более меньшее участие в игровых эпизодах. В атаке Кристофер тоже помогал мало, что на него не похоже.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Безусловно, похвалим Игнатова за голевую передачу (пусть и не самую удобную), но в остальное время Михаил играл слабо. Всего 7 (!) точных передач в активе и всего 1 выигранное единоборство из 8. А ещё Игнатова дважды прошли на дриблинге.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Не самый яркий матч и от Промеса, будто уставшего после Кубка России. От мяча Куинси отодвигали легко (6 раз из 8), целых 18 потерь насобирал голландец. Но и в обострении помогал – три ключевые передачи у Промеса.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Зато Соболев был заряжен и старался как надо. Три удара в створ, один из которых стал голевым. Кроме основной работы неплохо справлялся Александр и с «примагничиванием» мяча. Выиграл пять верховых единоборств из восьми.

САМУЭЛЬ ЖИГО – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.