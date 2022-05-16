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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» дал обещание своим болельщикам

16 Мая 2022 • 09:49 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

В матче 29-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» разошелся миром с петербургским «Зенитом». Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 1:1.

После завершения последнего домашнего матча в сезоне-2021/2022 пресс-служба столичного клуба обратилась к болельщикам команды.

В сообщении говорится, что клуб вернется на «Открытие Банк Арену» сильнее в следующем сезоне. Команда сделает все для того, чтобы болельщики после матчей покидали стадион максимально счастливыми.

За тур до окончания этого сезона «Спартак» идет лишь на десятом месте в таблице РПЛ.

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Спартак Москва
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