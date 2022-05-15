Во время матча «Спартак» - «Зенит» возник конфликт между тренерами команд

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» встречается с «Зенитом».

В моменте, когда главный арбитр встреча Павел Кукуян отправился смотреть ВАР, повздорили главный арбитр «Спартака» Паоло Ваноли и тренеры «Зенита» Игорь Симутенков и Вильям Артур де Оливейра.

Перерасти в полноценный конфликт участникам матча не позволили резервный арбитр и персонал команд. Специалисты ограничились перепалкой за пределами технической зоны.

При этом, участники конфликта не были наказаны жёлтой карточкой, а Ваноли позже всё равно получил её.

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