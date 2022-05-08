Гендиректор «Зенита»: «Чемпионство было бы невозможным без вклада ушедших игроков»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отметил вклад ушедших посреди сезона игроков в четвёртый подряд чемпионский титул «сине-бело-голубых». Напомним, что ранее команду покинули нападающий Сердар Азмун, перебравшийся в леверкузенский «Байер», а также защитник Ярослав Ракицкий, разорвавший контракт с клубом.

«Хочу отметить всех игроков. И наших четырёхкратных чемпионов, среди которых и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, и Ярослав Ракицкий, для которого тоже есть медаль», – цитирует Медведева издание TASS.

Напомним, что «Зенита» уже досрочно оформил себе четвёртый подряд чемпионский титул России.