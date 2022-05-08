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Гендиректор «Зенита»: «Чемпионство было бы невозможным без вклада ушедших игроков»

08 Мая 2022 • 17:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
15.05 16:30

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отметил вклад ушедших посреди сезона игроков в четвёртый подряд чемпионский титул «сине-бело-голубых». Напомним, что ранее команду покинули нападающий Сердар Азмун, перебравшийся в леверкузенский «Байер», а также защитник Ярослав Ракицкий, разорвавший контракт с клубом.

«Хочу отметить всех игроков. И наших четырёхкратных чемпионов, среди которых и Артем Дзюба, и Сердар Азмун, и Ярослав Ракицкий, для которого тоже есть медаль», – цитирует Медведева издание TASS.

Напомним, что «Зенита» уже досрочно оформил себе четвёртый подряд чемпионский титул России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Александр Медведев
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