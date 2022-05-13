Семак исключает возможность сыграть со «Спартаком» вторым составом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» назвал сильные стороны соперника и рассказал о травмированных.

- В этом сезоне «Спартак» показал не самый лучший результат, хотя возможности и состав на бумаге позволяют ему навязывать борьбу за высокие места. С чем связано падение «Спартака» в этом сезоне? Какие вы видите сильные места в команде Паоло Ваноли, на которые стоит обратить внимание команде в Москве?

- По первой части вопроса. Есть люди, которые будут ставить оценку выступлению команды. Что касается подготовки нашей и игры команды, то в последнее время «Спартак» набрал достаточно приличный ход и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата, команда вышла в финал Кубка России. Естественно, при своих болельщиках дома постарается сыграть как можно лучше. И мы хотим сыграть, на каждый матч настраиваемся только на победу. И с мотивационной точки зрения и предыдущий матч против «Химок» - достаточно хорошо подошли мотивированными, и в следующем матче против «Спартака» отдадим все силы, чтобы сыграть как можно лучше. По качествам сильным - достаточно хорошо укомплектована команда, хорошие игроки собраны. Поэтому будет интересно посмотреть и сыграть.

- Несколько слов о травмированных игроках, которые не смогут принять участие в матче, а также о том, будет ли выступать смешанный состав или все-таки выступите основой?

- Что касается игры, готовятся все футболисты, которые принимали участие в последних матчах. Понятно, что тяжелые травмы у Ловрена и Караваева, плюс Крицюк. Остальные будут готовиться к матчу. Посмотрим, будут играть сильнейшие. Дальше уже будем после игры принимать решение, может быть, кого-то отпустим, кого-то - нет по тем или иным причинам. Будем уже дальше думать. На эту игру едут все и будут играть те, кто лучше готов.