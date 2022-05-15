Семак: «Мы продолжаем играть в чемпионате России, турнир еще не закончился»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Зенит» уже чемпион, но матч против «Спартака» - как будто отдельное соревнование для любого, кто представляет «Зенит». Как это для вас сегодня?

- Соревнование одно и то же, мы продолжаем играть в чемпионате России, турнир еще не закончился. А что касается матчей, конечно, встреча принципиальных соперников, любой матч независимо от ситуации в турнирной таблице достаточно важен для нас и наших болельщиков.

- Сегодня в стартовом составе появится Нурали Алып, это один из самых талантливых игроков из Казахстана последних лет. Что вы скажете о нем в контексте того, что он играет с первых минут?

- Если он играет с первых минут, значит, он заслужил место в стартовом составе. Есть у нас несколько опций в связи с потерей большого количества защитников во второй части сезона. Он воспользовался своим шансом и выходит, играет и играет неплохо, на мой взгляд.