Андрей Мостовой признался, что «Зенит» отправит на матч с «Химками» второй состав

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что на матч 30-го тура РПЛ против «Химок» отправится практически «Зенит-2».

«Знаю, что некоторым бразильцам дадут отдохнуть. Будет смешанный состав с «Зенитом-2». Все русские игроки останутся. У нас остался последний матч, поиграем и домой поедем», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

15 мая «Зенит» в рамках 29-го тура сыграл вничью со «Спартаком» 1:1. В дебюте второго тайма Александр Соболев открыл счёт. А, в конце матча Мостовой сравнял счёт, реализовав пенальти.

В заключительном 30-м туре «Зенит» в гостях сыграет против «Химок». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.