Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Мостовой признался, что «Зенит» отправит на матч с «Химками» второй состав

15 Мая 2022 • 19:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Зенит
окончен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что на матч 30-го тура РПЛ против «Химок» отправится практически «Зенит-2».

«Знаю, что некоторым бразильцам дадут отдохнуть. Будет смешанный состав с «Зенитом-2». Все русские игроки останутся. У нас остался последний матч, поиграем и домой поедем», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

15 мая «Зенит» в рамках 29-го тура сыграл вничью со «Спартаком» 1:1. В дебюте второго тайма Александр Соболев открыл счёт. А, в конце матча Мостовой сравнял счёт, реализовав пенальти.

В заключительном 30-м туре «Зенит» в гостях сыграет против «Химок». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки РПЛ Андрей Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 3:0 Рубин
окончен Спартак Москва 1:1 Зенит 4.20 4.15 1.83
Идет 55 минута Краснодар 0:0 ЦСКА Москва 3.15 3.85 2.13
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
20:10 · Россия. Премьер-лига
Жиго рассказал, почему не смог выйти в основном составе
20:00 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: Думаю, «Зенит» может выиграть 8 чемпионств подряд
19:50 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой: «Динамо» — главный конкурент
19:49 · Россия. Премьер-лига
Мамаев сделал подарок жене, потратив 3 млн рублей на серьги из жёлтого золота 1
19:43 · Кубок России
Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики
19:40 · Россия. Премьер-лига
Семак признался, что руководство «Зенита» в ближайшее время объявит о будущем Дзюбы
19:33 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой признался, что «Зенит» отправит на матч с «Химками» второй состав 1
19:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о работе ВАР: Как эти дебилы вообще футбол смотрят? 2
19:28 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» разгромно проиграл «Томи» и рискует вылететь из ФНЛ
19:23 · Россия. Премьер-лига
Дзюба намекнул на уход в «Цверну Звезду»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Быстров: Продажу пива на стадионах нужно разрешать
19:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» едва не обыграл «Зенит» - видео видео
19:08 · Россия. Премьер-лига
Ваноли: «Когда «Спартак» забивает, постоянно просматривают ВАР» 2
19:02 · Россия. ФНЛ
«Алания» проиграла «Ротору»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Жиго обратился к болельщикам «Спартака» после последнего домашнего матча
Все новости
Рекомендуем