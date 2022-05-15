Иван Сергеев: У меня к «Спартаку» есть должок

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев, который ранее выступал за «Крылья Советов», припомнил поражение от «Спартака» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Должок» есть. При этом сейчас в «Зените» мы отбросили все моменты, связанные с нашим чемпионством, забыли, что «Спартак» идет на девятом месте», – заявил Сергеев в интервью «Матч ТВ».

Сергеев рассказал о матче против «Спартака», когда «Крылья Советов» проиграли у себя дома с минимальным счётом 0:1, единственный гол во встрече забил Александр Соболев с пенальти.

Напомним, что Иван Сергеев перебрался в стан «сине-бело-голубых» из самарских «Крыльев Советов».

Матч «Спартак» – «Зенит» начнётся в 16:30 по московскому времени.