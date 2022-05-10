Соболев назвал Николсона своим конкурентом

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с партнёром по команде Шамаром Николсоном.

Российский форвард считает, что они вместе с Николсоном идеально дополняют друг друга в линии атаки «красно-белых».

«Важно понимать, что мы с Николсоном разноплановые игроки. Он много действует в подыгрыше, а я больше цепляюсь и борюсь. Вот с Понсе мы порой чуть лбами не сталкивались, шли вместе на мяч — во многом дублировали действия друг друга», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

Также Соболев назвал ямайца своим конкурентом, поскольку именно из-за Николсона россиянин не играл в первых турах после зимней паузы.

В текущем сезоне 25-летний Соболев провёл в составе московской команды 33 матча, в которых забил 12 мячей и отдал пять результативных передач. На счету Николсона восемь мячей и две передачи в 12 играх.