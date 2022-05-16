Широков вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о пенальти, который был назначен во вчерашнем поединке между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«Это чистый фол. Пенальти в ворота «Спартака» был», - передает слова Широкова «Чемпионат».

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась вничью со счетом 1:1. «Красно-белые» поразили ворота гостей на 49-й минуте, однако петербуржцы смогли восстановить равновесие в добавленное время.

Перед заключительным туром «Зенит» гарантировал себе золотые медали, а «Спартак» идет лишь десятым.