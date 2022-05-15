Джикия вручил ребёнку с ДЦП сертификат на покупку дорогостоящей активной коляски

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поучаствовал в доброй акции, посвящённой 11-летней девочки Сони Даниловой.

«Спартак» продолжительное время поддерживает девочку и её семью. Перед матчем с «Зенитом» Джикия вручил Соне сертификат на приобретение дорогостоящей активной коляски.

«Спартак» подошёл к матчу 29-го тура на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. На данный момент у команды Паоло Ваноли 37 очков. «Зенит» приехал на выездной матч, в качестве чемпиона России. Команда из Санкт-Петербурга в 27-м туре обеспечила себе победу в сезоне-2021/22.

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