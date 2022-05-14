Бубнов назвал точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»

В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе примет петербургский «Зенит». Своим мнением по этому поединку поделился экс-защитник сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов.

«Спартак» постарается взять реванш за 1:7. «Зенит» же наверняка хочет подтвердить свой статус. Объективно петербуржцы сильнее. Победа «Зенита» - 2:1», - передает слова эксперта Sportbox.

Встреча принципиальных соперников состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 15 мая. Начало игры запланировано в 16:30 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Павел Кукуян.